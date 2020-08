Si ride domani a Sant’Eustachio con Comicissima Tragedia (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – domani, 22 agosto, alle ore 21, presso l’area all’aperto della chiesa di Sant’Eustachio in via Quintino Di Vona a Salerno, si terra il penultimo appuntamento della prima rassegna teatrale “Annabella Schiavone”, diretta da Gaetano Stella e voluta fortemente da don Nello Senatore. Di scena ci sarà la compagnia di TeatroNovanta, che firma anche la produzione dello spettacolo. “Comicissima Tragedia” è questo il nome della rappresentazione. Protagonista è la “Compagnia Italiana” composta da attori italiani. Di scena una delle più belle tragedie di Silvio Pellico. Teatro strapieno, gente venuta ad assistere allo spettacolo anche dall’estero. Insomma è il preludio ad una grande serata teatrale… ... Leggi su anteprima24

Il gran giorno è arrivato, lo spettacolo di punta della stagione Disiu di Cultura “Siciliano per caso?” con il grande Gianfranco Jannuzzo andrà in scena domani, martedì 18 agosto alle ore 21.30 al tea ...Inizia tutto in una mansarda, per eccellenza il posto dei ricordi. È lì che i due attori troveranno oggetti, libri e dischi per ripensare a un passato, quello degli anni ‘60 e ‘70, in cui l’Italia era ...