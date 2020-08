“Sì, quelle sono le sue scarpette”. Morte Gioele, papà Daniele convocato in caserma per il riconoscimento dei vestiti (Di venerdì 21 agosto 2020) Le scarpette blu trovate accanto ai resti umani nelle campagne di Caronia (Messina) sono di Gioele, il bambino di quattro anni scomparso assieme alla madre Viviana Parisi, poi trovata senza vita. Le ha riconosciute durante l’incontro con la polizia il padre del bambino, Daniele Mondello. A riferirlo è la sorella dell’uomo, Mariella. Dj morta, il papà di Gioele è arrivato in caserma per il riconoscimento dei vestiti del piccolo. Daniele Mondello, infatti, era alla caserma Calipari di Messina, accompagnato dal padre Letterio e una donna. È stato convocato per il riconoscimento degli indumenti e le scarpe trovare ieri nei pressi del luogo del ritrovamento dei resti ... Leggi su caffeinamagazine

