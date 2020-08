Shuffle di Netflix, il nuovo pulsante sceglie cosa guardare per te (Di venerdì 21 agosto 2020) La schermata iniziale di Netflix potrebbe avere un nuovo pulsante Shuffle, ovvero “Riproduzione casuale”. Significa che puoi lasciare che Netflix decida cosa vuoi guardare, risparmiandoti l’agonia che fa perdere tempo alla ricerca di qualcosa da solo. Abbiamo tutti perso parti di una serata alla ricerca del film o del programma TV perfetto da guardare. Non è una sorpresa: Netflix, Disney + e Amazon Video offrono enormi cataloghi di contenuti da divorare. Netflix, ecco la riproduzione casuale: per non perdere tempo a scegliere la serie tv. Come funziona, quando disponibile Ora Netflix sta provando un’opzione di riproduzione casuale che fa ... Leggi su italiasera

