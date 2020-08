“Sfasciafamiglie!”. Ilaria D’Amico adesso dice basta, vuota il sacco e racconta tutta la verità sull’incontro con Gigi Buffon (Di venerdì 21 agosto 2020) Ilaria D’Amico torna a parlare dell’affaire sentimentale Gigi Buffon. Durante un’intervista rilasciata a ‘Il Fatto Quotidiano’ le è stato chiesto proprio se si senta responsabile per la fine del matrimonio tra il suo attuale compagno Gigi Buffon e l’ex moglie di lui, Alena Seredova. Ecco cos’ha risposto: “Ci risiamo: ha mai sentito usare il termine rovinafamiglie per un uomo? C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi. Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e ... Leggi su caffeinamagazine

