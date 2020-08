Serie A, l’ondata di contagi da Covid mette a rischio l’inizio di stagione (Di venerdì 21 agosto 2020) L’ondata di contagi da Covid-19 potrebbe mettere a rischio l’inizio della prossima stagione, al momento fissata al diciannove settembre Poco mese di un mese fa la Lega Calcio ha annunciato che l’inizio della prossima stagione sarà il 19 settembre, mentre il sorteggio del calendario avrà luogo il 1°. Negli ultimi giorni, però, la curva epidemica … L'articolo Serie A, l’ondata di contagi da Covid mette a rischio l’inizio di stagione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

