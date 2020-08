Serie A e coronavirus, vacanza maledetta. "Occhio a questa foto": tutti contagiati? (Di venerdì 21 agosto 2020) Panico da coronavirus in Serie A. "Colpa" di Andrea Petagna, l'ex attaccante della Spal passato al Napoli e risultato positivo al Covid dopo essere stato in vacanza in Sardegna. Petagna, scrive Dagospia, era stato in discoteca con due giocatori del Milan, il capitano Alessio Romagnoli e il portiere Gigio Donnarumma. Non solo: sui social ha iniziato a circolare la foto di gruppo scattata prima di una partita di calciotto giocata la scorsa settimana sempre in Sardegna, a Porto Cervo. Oltre a Petagna a suo fratello, si riconoscono l'ex calciatore della Lazio Dario Marcolin, il figlio del ct della Nazionale Roberto Mancini e poi vari giocatori del Tottenham, da Lamela a Dier, Lo Celso e Davinson Sanchez. tutti potenzialmente a rischio. Non una buona notizia dopo la messe di contagiati delle ... Leggi su liberoquotidiano

