Sergio Ramos si congratula con il Siviglia la vittoria di Europa League: “Ecco perché vengo a vederti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Siviglia batte l’Inter in finale e vince l’Europa League, conquistando così il trofeo per la sesta volta nella storia del club. Un’epopea che continua con annesse congratulazioni che non tardano ad arrivare. Una delle ultime viene dal capitano del Real Madrid, Sergio Ramos che su Twitter ha postato il seguente messaggio per il club andaluso: “Ed è per questo che oggi sono venuto a vederti. congratulazioni, Siviglia!”. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Y es por eso que hoy vengo a verte… ¡Enhorabuena, @SevillaFC! — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 21, 2020 Leggi su sportface

talkSPORT : Start one, bench one, sell one: ???? Paolo Maldini ???? Sergio Ramos ???? Virgil Van Dijk - sportface2016 : Le congratulazioni di #SergioRamos al #Siviglia per la vittoria dell'#EuropaLeague - gioiafaschifo : Come erano i tweet fasulli di Sergio Ramos sulla Juve??? Ahahahahah Questi sono originali invece.… - aiviLFirst : Perché non abbiamo Sergio Ramos che la piazza al 93 di testa?? #SEVINT - Nadiruzzo : @vincenzodesa non ci credo, meglio di sergio ramos! -