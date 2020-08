Seredova-Buffon: Ilaria D’Amico rovinafamiglie? Retroscena e risposta della conduttrice (Di venerdì 21 agosto 2020) La conduttrice Ilaria D’Amico è tornata a parlare dell’inizio della sua relazione con Gigi Buffon che ai tempi era legato ad Alena Seredova Un periodo ricco di impegni e di novità per Ilaria D’Amico che dopo 23 anni darà il suo addio al calcio dopo la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha parlato a 360° della sua vita, in particolar modo di lavoro e di sentimenti facendo riferimento al suo attuale compagno Gianluigi Buffon. Ilaria D’Amico e l’inizio della storia con Buffon La conduttrice di Sky legandosi al portiere ... Leggi su chenews

GirolamoMaggio : Dopo 18 anni di faziosità e incompetenza calcistica oltre i limiti della sopportazione, titoli di coda per la condu… - enzoberry61 : #buffon lascia el #PSG e torna alla juve per vincere la Champions, e lascia seredova pe chill’u cess e Ilaria D’Ami… - Neromingus : @Claudia_CIau Se vince la squadra di Icardi, gliela alza la Seredova in faccia a Buffon! - ilmauro85 : madonna, come vedere buffon che passa dalla seredova alla d' amico - infoitcultura : Alena Seredova riunisce la famiglia: i figli abbracciano Vivienne dopo le vacanze con Buffon -