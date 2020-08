"Senza dubbio, può succedere". Messi, indiscreto clamoroso: l'agente di Neymar si sbilancia, dove andrà a giocare (Di venerdì 21 agosto 2020) “Oggi, Senza dubbio, è più facile per Messi andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona”. Così ha parlato Wagner Ribeiro, agente del fuoriclasse brasiliano, prima della finale di Champions tra i francesi e il Bayern Monaco. Ovviamente ci sarà tempo per parlare di mercato, ma una cosa è sicura, ovvero che Neymar non si muoverà da Parigi: “C'è stato un momento in cui era triste a causa degli infortuni. In quel momento era pronto a partire, a tornare al Barcellona o ad andare al Real Madrid. Non oggi, puoi vedere la sua gioia. È felice e penso che rimarrà al Psg per almeno altri due anni”. Completamente diverso invece il discorso per Messi, che sembra arrivato alla fine della sua ... Leggi su liberoquotidiano

SuperQuarkRai : Alle volte mi chiedono: 'In quale epoca avresti voluto vivere?' Risposta: in questa, senza ombra di dubbio! La nost… - mediohermana : @ultimvpiper Stiles (teen wolf) ma senza neanche ombra di dubbio - pirillino1 : @lilydupont5 @DommesTour @misiathewitch @ReginaMilanoDom @KimeraMistress @jenny_boob @MistressMilano Senza dubbio per non dire altro!!! - ChristianDiBene : #Daversa al #Genoa e #Liverani al #Parma. Chi ci perde? senza dubbio i ducali. - Davide1926___ : RT @MattBest__: Scusate ma solo io noto un’enorme somiglianza tra il nostro presidente De Laurentiis e Napoleone Bonaparte? Due grandissim… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza dubbio Happy Casa Brindisi, coach Vitucci ''L'inizio di campionato è senza dubbio ostile'' - Serie A Basketmarche.it Lionel Messi e Neymar insieme al Psg: "Senza dubbio, può succedere", l'agente si sbilancia

“Oggi, senza dubbio, è più facile per Messi andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona”. Così ha parlato Wagner Ribeiro, agente del fuoriclasse brasiliano, prima della finale di Champions tra ...

Lazio, enigma fascia sinistra: dubbio Lulic, altra chance per Jony

ROMA - Senad Lulic è fuori da 7 mesi. Il capitano della Lazio non andrà in ritiro, è il primo che salta da quando è arrivato nell’estate del 2011. L’infortunio alla caviglia non è ancora alle spalle, ...

“Oggi, senza dubbio, è più facile per Messi andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona”. Così ha parlato Wagner Ribeiro, agente del fuoriclasse brasiliano, prima della finale di Champions tra ...ROMA - Senad Lulic è fuori da 7 mesi. Il capitano della Lazio non andrà in ritiro, è il primo che salta da quando è arrivato nell’estate del 2011. L’infortunio alla caviglia non è ancora alle spalle, ...