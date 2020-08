Sentenza storica negli Usa: Amazon è responsabile per i danni causati da prodotti difettosi. Possibili ripercussioni in Europa e Italia (Di venerdì 21 agosto 2020) Pronuncia storica in California dove la corte d’Appello ha sentenziato che Amazon è responsabile dei difetti e di eventuali danni causati dai prodotti venduti sulla sua piattaforma. Ne da notizia oggi Il Sole 24 Ore. Facili capire le implicazioni della decisione che tra le altre cose viola per la prima volta una sorta di intoccabilità dei big della new economy. Nello specifico la Sentenza riguarda il caso di un utente che aveva acquistato su Amazon una batteria per latpop che è poi esplosa. Il giudice ricorda nella Sentenza come Amazon sia parte della catena di vendita a tutti gli effetti, gestisca la comunicazione con il cliente in via esclusiva e debba quindi condividere appieno la ... Leggi su ilfattoquotidiano

ermarluck : RT @_DAGOSPIA_: AMAZON, SENTENZA STORICA DI UNA CORTE CALIFORNIANA: UNA CLIENTE POTRA' CHIEDERE I DANNI PER... - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: AMAZON, SENTENZA STORICA DI UNA CORTE CALIFORNIANA: UNA CLIENTE POTRA' CHIEDERE I DANNI PER... - _DAGOSPIA_ : AMAZON, SENTENZA STORICA DI UNA CORTE CALIFORNIANA: UNA CLIENTE POTRA' CHIEDERE I DANNI PER...… - FabioSantilli : RT @EnricoVerga: #breakingnews sentenza storica a sfavore di #amazon. Ora sarà responsabile per i prodotti venduti da terze parti sul sito.… - annamariamoscar : Storica sentenza in Italia: è ‘obbligatorio’ per i ragazzi trovare lavoro dopo gli studi -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza storica Storica sentenza in Italia: è ‘obbligatorio’ per i ragazzi trovare lavoro dopo gli studi greenMe.it Pregi e difetti della convention democratica La più incisiva è Michelle, il tramonto di Bill

Un discorso dal forte impatto emotivo quello dell’ex First Lady Michelle Obama che ha colpito il cuore dell’elettorato democratico (Giuseppe Sarcina) Le parole di Michelle Obama chiudono come una sent ...

Promozione Spezia, Volpi: Italiano resta con noi

Dopo la storica promozione in A il patron dello Spezia Volpi blinda il proprio tecnico dalle voci di mercato verso Genova. “E’ stato bravissimo, non andrà al Genoa, il nostro allenatore resterà qui”.

Un discorso dal forte impatto emotivo quello dell’ex First Lady Michelle Obama che ha colpito il cuore dell’elettorato democratico (Giuseppe Sarcina) Le parole di Michelle Obama chiudono come una sent ...Dopo la storica promozione in A il patron dello Spezia Volpi blinda il proprio tecnico dalle voci di mercato verso Genova. “E’ stato bravissimo, non andrà al Genoa, il nostro allenatore resterà qui”.