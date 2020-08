Senegal, 3.000 tonnellate di nitrato d’ammonio nel porto di Dakar (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – Cresce la preoccupazione dei residenti di Dakar a fronte della presenza di circa 3.000 tonnellate di nitrato d’ammonio stipati nei magazzini del porto, nel cuore della capitale senegalese. Dopo indiscrezioni circolate per alcuni giorni, la presenza del deposito e’ stata confermata dalle autorita’ portuali. Il nitrato, impiegato per lo piu’ come fertilizzante, e’ la stessa sostanza conservata nel deposito di Beirut esploso il 4 agosto. Esplosione che ha devastato una parte della capitale libanese, uccidendo oltre 200 persone e ferendone piu’ di 5.000. Leggi su dire

partageleen : RT @XinhuaItalia: Senegal, casi di #COVID19 oltre quota 12.000, 251 i decessi causati dalla malattia - XinhuaItalia : Senegal, casi di #COVID19 oltre quota 12.000, 251 i decessi causati dalla malattia - partageleen : RT @XinhuaItalia: Senegal, oltre 12.000 casi di COVID-19 e 251 decessi causati dalla malattia - XinhuaItalia : Senegal, oltre 12.000 casi di COVID-19 e 251 decessi causati dalla malattia -

Ultime Notizie dalla rete : Senegal 000 Senegal, 3.000 tonnellate di nitrato d'ammonio nel porto di Dakar - DIRE.it Dire