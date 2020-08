Senatrice torinese della Lega sospesa dal partito: aveva incassato il bonus di 1.500 euro dalla Regione (Di venerdì 21 agosto 2020) È stata sospesa dal partito la torinese Marzia Casolati, Senatrice della Lega che ha ricevuto il contributo di 1.500 euro della Regione Piemonte per sostenere le attività commerciali in crisi in ... Leggi su torinotoday

