Senago, giallo a Castelletto: rapina in Posta prima dell’apertura? (Di venerdì 21 agosto 2020) “Chiuso per rapina”. È questa la scritta che alcuni utenti si sono trovati davanti, questa mattina, recandosi all’ufficio Postale di Castelletto. La rapina si è consumata poco prima delle 9. Da alcune prime testimonianze sembra che i malviventi siano riusciti ad entrare all’interno della Posta di piazza Tricolore, prima ancora dell’orario di apertura, approfittando dell’ingresso … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Senago, giallo a Castelletto: rapina in Posta prima dell’apertura? proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Senago giallo Senago, giallo a Castelletto: rapina in Posta prima dell'apertura? Il Notiziario