Selvaggia Roma accusata di fare la escort, Eliana Michelazzo pubblica le chat private (FOTO) (Di venerdì 21 agosto 2020) In questi giorni stanno volando stracci tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo, l’ultimo gossip riguarda il fatto che la prima è stata accusata di essere una escort. Le due amiche per la pelle, sono diventate nemiche spietate, pronte a tutto pur di gettarsi fango addosso. Tutto è cominciato nel momento in cui l’ex agente di Pamela Prati ha accusato la sua ex amica di averle rubato un paio di ciabatte molto costose. Successivamente, allo scopo di avvalorare la sua tesi secondo cui la Roma sia interessata solo al denaro, ha pubblicato delle chat private dalle quali si evincerebbe che la Romana offra notti d’amore in cambio di denaro. Eliana accusa ... Leggi su kontrokultura

