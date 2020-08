"Se Messi lascia il Barcellona ci sono Inter, Psg o Manchester City" (Di venerdì 21 agosto 2020) Barcellona, Spagna, - Il possibile addio al Barcellona da parte di Leo Messi , che ieri ha incontrato il nuovo tecnico blaugrana Ronald Koeman confermandogli l'intenzione di andarsene, apre a nuovi ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Messi lascia il Barcellona? Dalla Spagna nuove indiscrezioni ? - sportli26181512 : 'Se Messi lascia il Barcellona ci sono Inter, Psg o Manchester City': Marca fa il punto sugli scenari possibili per… - Emanuel64894565 : @Inter_Rompi Dybala allo stesso livello di Messi oddio, di cazzate nella vita ne ho viste ma questa non la supera n… - mar_bor11 : @86_longo Daniele..scusa ma non si possono fare più cose contemporaneamente? premesso che non conosco il giocatore… - Mariagr89063037 : @stefanomaffei63 @EdoardoMecca1 @Sport_Mediaset Io sono sicura che Messi rimarrà al Barcellona, 1 il presidente non… -