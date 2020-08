Scuole, il documento dell’Iss: temperatura misurata a casa e regole da seguire (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato stilato e pubblicato il tanto attesto documento dell’Istituto superiore di sanità nel quale si spiega come gestire la fase di riapertura delle Scuole e l’eventuale diffusione del covid-19. Di seguito alcuni passaggi del vademecum diffuso dall’Iss. casa – I genitori dovranno misurare ogni giorno la temperatura di bambini e ragazzi a casa. Ai genitori si chiede inoltre segnalare eventuali assenze dovute a motivi di salute riconducibili al covid-19, in modo da prevenire il contagio in classe. Scuola – Se un alunno inizia a manifestare febbre, tosse o altri sintomi da coronavirus a scuola andrà isolato in un’area apposita e dovrà essere assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che ... Leggi su anteprima24

