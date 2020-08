Scuola, Vo' Euganeo anticipa la riapertura: si inizia il 7 settembre (Di venerdì 21 agosto 2020) commenta L'anno scolastico a Vo' Euganeo inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto. La località padovana, diventata 'zona rossa' insieme a Codogno, potrà ... Leggi su tgcom24.mediaset

La località padovana è stata una delle prime zone rosse insieme a Codogno, della pandemia Covid. A Vo’ Euganeo si terrà la cerimonia di inizio anno con la visita del Presidente Sergio Mattarella, prev ...Il via il 7 settembre con le scuole dell'infanzia, il 9 con elementari e medie per meglio prepararsi alla visita di Mattarella fissata per il 14 nel paese che fu colpito per primo in Italia dal corona ...