Scuola: Vò anticipa avvio, si inizia 7 settembre (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - VO', 21 AGO - L'anno scolastico a Vò inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto: così la località padovana diventata 'zona rossa', insieme a Codogno,... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Scuola: Vò anticipa l'avvio, si comincia il 7 settembre #ANSA - Dome689 : RT @TgLa7: #Scuola: Vo' Euganeo anticipa avvio: si inizia il 7 settembre. Il sindaco: 'rodiamo' l'organizzazione per arrivo #Mattarella htt… - iconanews : Scuola: Vò anticipa avvio, si inizia 7 settembre - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola: Vò anticipa l'avvio, si comincia il 7 settembre #ANSA - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola: Vò anticipa l'avvio, si comincia il 7 settembre #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola anticipa

Agenzia ANSA

(ANSA) - VO', 21 AGO - L'anno scolastico a Vò inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto: così la località padovana diventata 'zona rossa', insieme a Codogn ...Mancano poco più di tre settimane all’inizio del nuovo anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre, ma anticipato da materne e asili nido. In vista della riapertura il governatore Zaia ha lanciat ...