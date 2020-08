Scuola vicina alla mèta (Di venerdì 21 agosto 2020) “Vicini al traguardo”, ma non per tutti. Dopo le polemiche, le proteste, i chiarimenti richiesti e ottenuti, attraverso il documento con le indicazioni per la gestione dei casi e dei focolai di coronavirus nelle scuole, presidi ed esperti vedono la luce in fondo al tunnel, delinearsi all’orizzonte le condizioni per l’atteso ritorno tra i banchi. Di parere diverso genitori e docenti del comitato “Priorità alla Scuola”, preoccupati per “un rientro in classe che, a queste condizioni non sarà in continuità”. La riapertura della Scuola post Covid, insomma, continua a dividere e anche oggi, con l’intervista in cui la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato di sabotaggio da parte dei sindacati e le repliche durissime di questi ultimi, non sono mancate ... Leggi su huffingtonpost

salvatore1953 : @HuffPostItalia Fossi la Azzolina aspetterei un attimo prima di sputare sentenze. L'apertura della scuola è vicina… - icarvzfallz : Questo è il messaggio della mia prof di progettazione che mi è stata vicina sempre in questi 5 anni di superiori. A… - DR_AUSL : RT @prof_giuseppe: Sono rientrato alle 14 ed il bimbo della mia vicina, Alessio, 5 anni, era in attesa (parcheggiato, con pannolone, gigant… - prof_giuseppe : Sono rientrato alle 14 ed il bimbo della mia vicina, Alessio, 5 anni, era in attesa (parcheggiato, con pannolone, g… - _irontae_ : @sabwithluv Anche da noi abbiamo davvero poche aule e siamo tantissimi,infatti abbiamo dovuto chiedere un piano all… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola vicina "La scuola? Un rebus" - di Raffaele Tomelleri La Cronaca di Verona Porta Pia apre un quartiere troppo preda dei rifiuti

Costruita alla fine del Settecento, Porta Pia era una delle porte di accesso alla città per chi non voleva passare da Capodimonte a causa della successiva ripida discesa di via Cialdini che, da farsi ...

Scuola vicina alla mèta

La riapertura della scuola post Covid, insomma, continua a dividere e anche oggi, con l’intervista in cui la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato di sabotaggio da parte dei sindacati e ...

Costruita alla fine del Settecento, Porta Pia era una delle porte di accesso alla città per chi non voleva passare da Capodimonte a causa della successiva ripida discesa di via Cialdini che, da farsi ...La riapertura della scuola post Covid, insomma, continua a dividere e anche oggi, con l’intervista in cui la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato di sabotaggio da parte dei sindacati e ...