Scuola nel caos, allarme rientro. Tutti i ritardi della Azzolina, che prova a incolpare i sindacati (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – Il 14 settembre si avvicina ma sul fronte della riapertura delle scuole la situazione regna ancora il caos: non esistono protocolli chiari su come rientrare in aula in sicurezza; ministero dell’Istruzione, Comitato tecnico scientifico e Istituto superiore di sanità spesso si contraddicono su come intervenire in caso di contagi in aula e non solo (dalle mascherine ai banchi, non c’è ancora nulla di chiaro né un piano operativo). In un quadro di totale confusione, mentre l’opposizione denuncia giorno per giorno l’inadeguatezza del governo giallofucsia sul rientro in classe dei nostri figli, il ministro Lucia Azzolina, come se non bastasse, cerca di dare la colpa ai sindacati (scatenando le ire dell’alleato dem, peraltro), dicendo che ... Leggi su ilprimatonazionale

