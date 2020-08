Scuola, il Pd scarica la Azzolina: «Devi scusarti, sei un’irresponsabile. Hai detto cose sconcertanti» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Partito Democratico picchia duro dopo l’intervista in cui il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha accusato i sindacati di boicottare l’avvio dell’anno scolastico. Le parole del ministro rilasciate a Repubblica hanno armato un plotone di esecuzione nel Pd, dopo avere provocato l’ira di tutto il mondo sindacale. La maggioranza di governo traballa sull’insipienza della ministra del M5s che ne ha detta una di troppo; per poi fare la parte della vittima e scaricando la sua nullità sui sindacati e gli operatori del mondo scolastico. Inutile dire che esiste un vulnus imbarazzante per la tenuta del governo che si acuisce giorno dopo giorno. Il vaniloquio della Azzolina fa andare in tilt l’azionista di maggioranza dell’esecutivo Conte. Matteo ... Leggi su secoloditalia

