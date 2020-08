Scuola, guerra aperta Azzolina-sindacati: “Sabotatori” (Di venerdì 21 agosto 2020) Si fa sempre più teso il clima intorno alla riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. Mentre si attendono a ore le linee guida elaborate da governo e tecnici, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, va al contrattacco e punta il dito contro i sindacati, colpevoli a suo dire di tentativi di “sabotaggio”. “Si parla moltissimo a sproposito. La disinformazione è capillare e, temo, strumentale a seminare incertezze e paure”, dice la ministra, intervistata da Concita De Gregorio su La Repubblica di oggi, venerdì 21 agosto. Secondo Azzolina è “in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che (le scuole, ndr) ripartano”. La ministra sostiene di aver trovato, dal momento del suo insediamento a Viale Trastevese, “una resistenza strenua al ... Leggi su tpi

