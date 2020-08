Scuola, eccoi le regole dell’Iss. Febbre, isolamento, quarantena: cosa fare. Il documento integrale (Di venerdì 21 agosto 2020) Finalmente sono state diramate le linee guida dell’Iss in vista della riapertura delle scuole. Identificare un referente scolastico per il coronavirus, adeguatamente formato. Tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni o personale di classi diverse. Richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19. Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel rapporto Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. LEGGI IL documento integrale ISS Indicazioni operative scuole(1) Le linee guida punto per punto Hanno lavorato al documento Iss, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, ... Leggi su secoloditalia

