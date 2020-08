Scuola, a Vo’, seconda zona rossa d’Italia, il comune anticipa il rientro al 7 settembre: «Avevamo già gli spazi (e i banchi a rotelle)» (Di venerdì 21 agosto 2020) Da quel primo decesso per Coronavirus ne è passata di acqua sotto i ponti. Dall’essere una delle prime zone rosse d’Italia, il comune di Vo’ Euganeo, in Veneto, è diventato uno dei simboli della ripartenza. E mentre la data del 14 settembre agita quasi tutti gli istituti e i comuni italiani, a Vo’ si anticipa il rientro di una settimana rispetto al calendario della Regione: il 7 settembre ripartirà la Scuola dell’infanzia, il 9 le elementari e le medie. Il motivo ufficiale è che bisognerà testare tutto prima che arrivi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 14, per inaugurare l’anno scolastico. Quello storico è che, in effetti, c’era molto poco lavoro da fare. «Per noi riaprire in ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Scuola: Vò anticipa l'avvio, si comincia il 7 settembre #ANSA - MediasetTgcom24 : Scuola, Vo' Euganeo anticipa la riapertura: si inizia il 7 settembre #Scuola - Nadine8590 : RT @Libero_official: Luca #Zaia e il #Veneto fanno da soli: a #VoEuganeo la scuola riapre in anticipo #Azzolina #coronavirus - dbgiovanna : RT @HuffPostItalia: Vo' parte prima. A scuola il 7 settembre, aspettando Mattarella - TgrVeneto : In attesa dell'arrivo del capo dello Stato il 14 settembre, a Vo', nel padovano, sono arrivati i banchi a rotelle p… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Vo’ Il paziente di Vo’ ritorna a casa. È la terza guarigione in Italia Corriere della Sera