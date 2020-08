Screening di massa ad Hong Kong, a Berlino e Washington il vaccino è più vicino (Di venerdì 21 agosto 2020) In Brasile si sono superati i tre milioni e mezzo di casi, mentre la Croazia registra un nuovo record di contagi. Leggi su media.tio.ch

BERLINO - La pandemia di coronavirus non accenna a placarsi. E mentre Brasile e Croazia segnano due tristi record per quanto riguarda il numero dei casi, Berlino e Washigton si avvicinano al tanto sos ...

Aggiornamento Coronavirus in Toscana: 79 nuovi casi, nessun decesso, 2 guarigioni

In Toscana sono 11.063 i casi di positività al Coronavirus, 79 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispett ...

