Scontro sulla strada provinciale 457, motociclista di 65 anni muore nell’incidente (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo Scontro avvenuto stamattina a Moncalvo, in provincia di Asti è stato fatale per un motociclista di 65 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 457, in direzione Asti, alle porte di Moncalvo. Lo Scontro frontale della moto contro un camion ha causato la morte del conducente della moto. Il 118 è intervenuto subito sul … L'articolo Scontro sulla strada provinciale 457, motociclista di 65 anni muore nell’incidente NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

