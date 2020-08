Scene di sesso e di nudo nei film, come si gireranno dopo il coronavirus (Di venerdì 21 agosto 2020) Le Scene di sesso e di nudo nel cinema come le conosciamo potrebbero non più essere le stesse dopo la pandemia. Il colpo che il coronavirus ha dato al cinema non ha solo comportato ritardi nelle anteprime e nelle riprese previste, ma ora potrebbe cambiare completamente il contenuto sessuale dei film, dopo la diffusione di un documento con raccomandazioni che vanno dall'eliminarli (i contenuti sessuali, ndr) dalla trama alle coppie reali di attori che partecipano. Le misure sono state suggerite da Directors UK, un'ente che riunisce più di 7.500 registi del Regno Unito, uno dei paesi in cui i principali studi hanno smesso di girare film come The Batman e Jurassic World di fronte alla pandemia. ... Leggi su gqitalia

leepichan : @TheRealGatto_ L' unica cosa che mi triggera un po' è che probabilmente avrei preferito fosse un po' più 'reale', m… - espressionedime : @isnt_angela Ah ?? va bene in caso lo cerco lì Speriamo perché oltre all'attore che ho conosciuto grazie a The Crow… - upset________ : una serie tv dopo quattro stagioni con zero scene di sesso devono apparirne due di fila proprio con mio papà accanto - arrosT_Ticino : murakami ha solo un problema con le scene di sesso dato che sembrano fanfic scritte su wattpad le skippo sempre - Giugiu2522 : @to4sterbath La vera domanda è perché ogni volta che i genitori entrano e ci vedono vedere serie tv o film ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Scene sesso Il sesso sul set ai tempi del Coronavirus: istruzioni per l'uso ComingSoon.it Sesso in pieno giorno sulla "Sfinge del Salento": la scena ripresa dai bagnanti

Due focosi amanti non sono riusciti a controllare la passione e sono diventati protagonisti di numerosi video e scatti. È accaduto a marina di Melendugno, Torre Sant’Andrea, in provincia di Lecce. I d ...

Il sesso sul set ai tempi del Coronavirus: istruzioni per l'uso

Directors UK ha diffuso una guida su come comportarsi se nei film o nelle serie sono previste scene di intimità tra gli attori. Nel dubbio meglio astenersi e fare riferimento ai film realizzati in Ame ...

Due focosi amanti non sono riusciti a controllare la passione e sono diventati protagonisti di numerosi video e scatti. È accaduto a marina di Melendugno, Torre Sant’Andrea, in provincia di Lecce. I d ...Directors UK ha diffuso una guida su come comportarsi se nei film o nelle serie sono previste scene di intimità tra gli attori. Nel dubbio meglio astenersi e fare riferimento ai film realizzati in Ame ...