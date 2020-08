Scandalo Gente, Chanel Totti: “Gemella di Ilary?” ma ha 13 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Una discutibile foto in prima pagina nella copertina del settimanale Gente ha mostrato la 13enne Chanel Totti, con il volto pixelato, paragonandola alla mamma Ilary per le sue curve Polemica sulla copertina di Gente. In prima pagina, sul noto settimanale, è stata pubblicata una foto che ritrae la giovanissima Chanel Totti, in compagnia del padre Francesco. Fin qui nulla di strano. Ma quello che ha fatto indignare è stato il paragone con la madre Ilary Blasi. La ragazzina è stata fotografata di spalle in costume e paragonata alla madre, verosimilmente per il suo corpo. Il volto della 13enne è oscurato, dunque sembra ovvio il disgustoso riferimento. Chanel è un personaggio pubblico, molto attiva sui social come Tik Tok e su ... Leggi su bloglive

L'operazione Hollywood è iniziata. Dopo aver lasciato la Famiglia Reale, Harry Windsor e Meghan puntano a diventare i nuovi "Royal" di Hollywood. Le indiscrezioni, rilasciate da Variety, parlano di un ...

"Il bonus ai politici? Saranno i partiti stessi a seppellire lo scandalo"

I partiti - è la conclusione di Ghisolfi - sono molto abili in ciò, mentre la gente normale non ha altra alternativa se non lavorare e ingegnarsi per arrivare alla fine del mese senza poter confidare ...

