Sassuolo, Puma sarà il nuovo sponsor tecnico (Di venerdì 21 agosto 2020) Partnership di grande rilievo per i neroverdi. Il Sassuolo, in una nota, ha reso noto che Puma sarà il nuovo sponsor tecnico del club neroverde. Questo il comunicato: “Puma e U.S. Sassuolo Calcio annunciano oggi di aver stretto una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come nuovo official technical sponsor delle squadre maschili, femminili e giovanili del Club neroverde. Puma e U.S. Sassuolo Calcio diventano partner nell’anno del “Centenario Neroverde” ed insieme hanno sviluppato la “Maglia del Centenario”; grazie alla sinergia tra le due società sarà, inoltre, inaugurato ... Leggi su alfredopedulla

SassuoloUS : .@pumafootball è il nuovo Sponsor Tecnico del Sassuolo Calcio! ?? Il comunicato ufficiale è online su… - Ruirech : @FrancescoRoma78 Il Sassuolo ha preso la Puma, dico il Sassuolo che, con tutto il rispetto, non ha il numero di tif… - Daniele12585257 : @ADeLaurentiis Il Sassuolo è Puma, il Cagliari Adidas e nuj stamm ancor appriess a Kappa. PAPPON - 28_05_2003 : Il Milan perde 'l'esclusiva' Puma in Serie A. Il Sassuolo ha scelto l'azienda tedesca per il suo centenario. - stejinn7 : @SassuoloUS @pumafootball @PUMA Non vedo l’ora di vedere la nuova maglia! Forza Sassuolo!???? -