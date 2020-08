Sardegna, in Costa Smeralda il sindaco spegne la musica. E al Billionaire ci sono sei positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) L'ordinanza ad Arzachena scatena le polemiche. L'ira di Briatore: "Impossibile lavorare e offrire il servizio richiesto dai nostri clienti" Leggi su repubblica

“L’Ats Sardegna mi ha appena comunicato che nel Comune di Arzachena ci sono 13 nuovi contagiati e 40 persone in quarantena. In tutto dunque sono 19 i casi di positivi al Covid nel nostro territorio”.

Anche il Billionaire di Briatore diventa un focolaio: 6 positivi

Anche il Billionaire di Porto Cervo diventa un focolaio. Sei dipendenti di uno dei locali più esclusivi della Costa Smeralda, il cui proprietario è Flavio Briatore, sono infatti risultati positivi al ...

