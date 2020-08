“Santone” arrestato con l’accusa di violenze sessuali: ipnotizzava gli adepti per renderli più docili (Di venerdì 21 agosto 2020) Un “santone” di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali, richieste di donazioni in denaro e lavoro gratis. L’orrore si è consumato a Montepulciano (Siena), dove l’uomo teneva dei corsi per aumentare l’energia positiva. Gli “allievi-vittime” erano per lo più giovani ragazzi che, dopo esperienze deludenti, al lavoro, in famiglia, nello studio o in amore, si erano avvicinati all’uomo convinti di aver trovato la strada per affrontare la vita con, appunto, energia positiva. In realtà i corsi organizzati erano solamente un pretesto per abusare degli allievi e infliggere loro violenze fisiche e psichiche. Stando agli inquirenti, oltre a ciò si verificavano anche richieste di donazioni in denaro e di lavoro non ... Leggi su tpi

