Santo del Giorno 21 Agosto: San Pio X (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Santo del Giorno 21 Agosto è San Pio X, importante Papa dell’800. Conosciamo meglio questa significativa figura religiosa, umana e politica: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché si è arrivati alla sua canonizzazione. Santo del Giorno 21 Agosto: chi era San Pio X Giuseppe Merchiorre Sarto nacque il 2 Giugno del 1835 vicino Treviso. Religioso fin da piccolo, studiò nel Convitto di Padova e nel 1858 divenne sacerdote. La scalata alle più elevate gerarchie ecclesiastiche fu dovuta alla sua determinazione, al supporto dei familiari (soprattutto della madre), ma anche ad indiscutibili doti come l’intelligenza e la cultura. Tuttavia, anche quando si trovò a ricoprire ruoli importanti, Pio mantenne sempre quella ... Leggi su pianetadonne.blog

