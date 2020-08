Sant’Agata, elezioni amministrative: Renato Lombardi al fianco di Valentino (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Rinnovo il mio impegno a servizio della mia gente con chi è stato e sarà interprete dei bisogni primari della nostra S. Agata de’ Goti.“Dei Goti” rappresenta l’essenzialità di un programma e di un progetto che non vede nessuno escluso. Chi vuole escludersi lo fa e lo sta facendo semplicemente per preconcetti e sicuramente per una volontà di un protagonismo spesso eccessivo e fuori luogo”. Inizia così una nota di Renato Lombardi, che annuncia la sua adesione al progetto politico “Dei Goti” che vede a Sant’Agata de’ Goti Carmine Valentino candidato sindaco. “La sobrietà – continua Lombardi l’umiltà, l’approccio ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata elezioni Il Cynar ei suoi fratelli: un libro racconta la storia del successo della famiglia Dalle Molle , di Mariella Belloni TigullioVino.it