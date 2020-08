Sancho: rimasto al Borussia Dortmund per… Haaland e Hazard (Di venerdì 21 agosto 2020) Mesi di corte spietata, poi il grande no. Jadon Sancho ha deciso di restare al Borussia Dortmund nonostante la grande insistenza del Manchester United e la sua volontà dichiarata di giocare, un giorno, in Premier League. Ma cosa c'è dietro al no dell'inglesino ai Red Devils? A quanto il rapporto speciale con i compagni di reparto Erling Haaland e Thorgan Hazard.Sancho: rimasto al Borussia Dortmund per Haaland e Hazardcaption id="attachment 919315" align="alignnone" width="642" Borussia Dortmund (getty images)/captionSecondo quanto riporta il Daily Mail che cita anche il Telegraph, dietro la permanenza di Jadon Sancho al ... Leggi su itasportpress

Il Manchester United continua a cercare un esterno per rafforzare il suo reparto offensivo. Con Sancho sempre più vicino a rimanere in Germania, anche se in sede di mercato nulla è scontato, i Red Dev ...

Joachim Watzke, il CEO del Borussia Dortmund, ha confermato che Jadon Sancho rimarrà nel club tedesco anche la prossima stagione. Ecco le sue parole: «Se Michael Zorc, un westfaliano come me, parla di ...

