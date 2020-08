San Nicola La Strada, liste presentate per il sindaco Vito Marotta (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola La Strasa (Ce) – Con quasi 24 ore di anticipo, l’ampia coalizione che, a San Nicola La Strada, sostiene la ricandidatura del sindaco Vito Marotta, stamattina, 21 agosto, si è presentata in Municipio. Cinque le liste per un’alleanza (Partito Democratico, Democratici per San Nicola, Forza San Nicola, Movimento Strada Nuova e Movimento Civico per San Nicola) che vede il coinvolgimento diretto del movimento Partecipazione Attiva con propri candidati all’interno delle due formazioni del PD. E il sostegno, dall’esterno, dei maggiori rappresentanti del mondo delle associazioni, delle professioni, dell’imprenditoria, del ... Leggi su anteprima24

