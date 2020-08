Salvini nega l’emergenza e tira in ballo le vittime del Covid: “Paragonare la situazione di marzo a quella di oggi significa fare un torto ai morti” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Il virus di oggi per fortuna non è il virus di marzo: le terapie intensive contano solo decine di posti occupati in tutta Italia. Quindi paragonare la situazione di marzo a quella di oggi significa fare un torto ai morti e al lavoro di medici e infermieri”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando al Meeting Cl di Rimini, ribadendo ancora una volta, come a suo parere, la situazione sia ingigantita dal racconto dei media. “Bisogna stare attenti, usare la testa, non c’è nessuna emergenza in corso e chi dipinge l’Italia come un Lazzaretto fa il male dell’Italia”. L'articolo Salvini nega ... Leggi su ilfattoquotidiano

