Salvini annuncia: “Denunceremo Conte e il governo, favoriscono l’immigrazione clandestina” (Di venerdì 21 agosto 2020) Salvini annuncia: “Denunceremo Conte e il governo, favoriscono l’immigrazione clandestina” Nuova mossa di Matteo Salvini contro il governo presieduto da Giuseppe Conte. La Lega sta pensando di denunciare il governo Conte “per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. A rivelarlo è stato lo stesso leader del Carroccio mentre si trovava a Marina di Pisa per sostenere Susanna Ceccardi, la candidata alla presidenza della Toscana in vista delle prossime elezioni regionali. “Stiamo pensando come Lega di denunciare l’attuale governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, ha affermato Salvini. “I ... Leggi su tpi

