Salvini a Saronno il 31 agosto, poi arriveranno anche Renzi e Calenda (Di venerdì 21 agosto 2020) Matteo Salvini sarà a Saronno lunedì 31 agosto per sostenere la campagna elettorale del sindaco uscente Alessandro Fagioli. L’appuntamento è fissato per le 17,30 in Villa Gianetti. Il senatore, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, sarà il primo “big” della politica nazionale a scendere in campo in prima persona per la l’appuntamento elettorale di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

varesenews : Saronno, Lega: “Salvini a Saronno per supportare Fagioli. In 5 anni la musica in città è cambiata” - LegaSaronno : La sezione della Lega Saronnese è felice di annunciare la presenza di Matteo Salvini il prossimo lunedì 31 Agosto a… - ilSaronno : Elezioni, arrivano i big: Salvini della Lega a Saronno - ilNotiziarioInd : Salvini a Saronno il 31 agosto, poi arriveranno anche Renzi e Calenda - - infoitinterno : Salvini a Saronno al fianco di Fagioli Sindaco. Lega: 'La musica è cambiata, promesse mantenute' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Saronno Salvini a Saronno al fianco di Fagioli Sindaco. Lega: "La musica è cambiata, promesse mantenute" Varesenews Elezioni in provincia di Varese, arrivano i big: Salvini, Renzi e Calenda

SARONNO – La corsa elettorale è partita. Con il deposito delle liste per le amministrative del 20-21 settembre, prende il via l’anomala campagna elettorale estiva, che interessa 11 comuni della provin ...

Salvini a Saronno il 31 agosto, poi arriveranno anche Renzi e Calenda

Matteo Salvini sarà a Saronno lunedì 31 agosto per sostenere la campagna elettorale del sindaco uscente Alessandro Fagioli. L’appuntamento è fissato per le 17,30 in Villa Gianetti. Il senatore, leader ...

SARONNO – La corsa elettorale è partita. Con il deposito delle liste per le amministrative del 20-21 settembre, prende il via l’anomala campagna elettorale estiva, che interessa 11 comuni della provin ...Matteo Salvini sarà a Saronno lunedì 31 agosto per sostenere la campagna elettorale del sindaco uscente Alessandro Fagioli. L’appuntamento è fissato per le 17,30 in Villa Gianetti. Il senatore, leader ...