Sabrina Beccalli | nuova svolta | i familiari lanciano appello all’assassino

I familiari di Sabrina Beccalli lanciano un appello al presunto assassino perché dica la verità: verso una nuova svolta nel caso. Ci potrebbe essere una nuova svolta nel caso di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa da Crema la mattina di Ferragosto. Oggi davanti al gip verrà infatti risentito Alessandro Pasini, il 45enne accusato di omicidio

