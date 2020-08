Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana (Di venerdì 21 agosto 2020) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). San Marco dei tedeschi. A Venezia sono rimaste solo le truppe turistiche germaniche a invadere calli e campi, sfidando le chiusure im Leggi su ilfoglio

poliziadistato : ??Traffico intenso con possibili criticità per questo week end. Sabato e domenica giorni da “bollino rosso”. Raccoma… - matteosalvinimi : Mercoledì in Liguria, giovedì sempre in Liguria e in Toscana, venerdì ancora Toscana ed Emilia-Romagna, sabato nell… - EmmaForni1 : RT @poliziadistato: ??Traffico intenso con possibili criticità per questo week end. Sabato e domenica giorni da “bollino rosso”. Raccomandia… - LanternaGenova : Sabato 22 e domenica 23 agosto in occasione del 23° International Lighthouse/Lightship Weekend la #LanternaDiGenova… - andreav_84 : @apellizz66 @Federissao Aperta solo sabato e domenica per via del covid -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato domenica Meteo: DOMENICA di temporali, rischio NUBIFRAGI, GRANDINE e VENTO al Nord, primi TEMPORALI già SABATO 3bmeteo Nel Lazio 137 nuovi positivi al Coronavirus. La ASL Roma 6 quella con più casi: altri 30

Continuano a salire di giorno in giorni i nuovi casi di contagio da Covid-19 nel Lazio. “Oggi – ha fatto sapere in questi minuti l’assessore regionale Alessio D’Amato – si registrano 137 casi e un dec ...

Fiorentina Femminile, Sabatino: “Maglia viola un onore, qui per vincere”

Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina Femminile arrivata dal Sassuolo, ha parlato al Tgr Toscana verso l’inizio del campionato in programma domani al Franchi contro l’Inter: “C’è tantissima em ...

Continuano a salire di giorno in giorni i nuovi casi di contagio da Covid-19 nel Lazio. “Oggi – ha fatto sapere in questi minuti l’assessore regionale Alessio D’Amato – si registrano 137 casi e un dec ...Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina Femminile arrivata dal Sassuolo, ha parlato al Tgr Toscana verso l’inizio del campionato in programma domani al Franchi contro l’Inter: “C’è tantissima em ...