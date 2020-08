Russia, medico: “Nessun veleno nel sangue di Navalny” (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo afferma Anatoly Kalinichenko, vicedirettore dell'ospedale, citato dai media internazionali. Il medico ha detto che i sanitari hanno già un quadro diagnostico completo, ma che non possono ancora divulgarlo Leggi su lastampa

