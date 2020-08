RuPaul’s Drag Race: Chi Chi DeVayne è morta a 34 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) La star di RuPaul's Drag Race, Chi Chi DeVayne è morta il 20 agosto 2020 a soli 34 anni: la Drag queen era conosciuta soprattutto per la sua partecipazione al programma. Chi Chi DeVayne, protagonista dello show RuPaul's Drag Race è morta il 20 agosto 2020 a soli 34 anni, a seguito di una battaglia contro la polmonite, Lo stesso RuPaul ha condiviso sui social un post di cordoglio per la prematura scomparsa della celebre Drag queen. L'universo delle Drag queen ha perso in queste ore una star molto nota al grande pubblico, complici le sue apparizioni in RuPaul's Drag Race (America's Next Drag Queen) e in ... Leggi su movieplayer

