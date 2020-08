Rummenigge tifa Bayern Monaco e… Inter: “Voglio weekend eccezionale. Lewandowski merita il FIFA World Player” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tifoso speciale per l'Inter. Karl-Heinz Rummenigge, in vista della finale di Europa League dei nerazzurri, ma anche alla vigilia del finale di Champions League del suo Bayern Monaco, ha parlato a Sportmediaset delle due partite e del weekend pazzesco che potrebbe essere. Rummenigge: "Voglio weekend eccezionale. E Lewandowski..."caption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="636" Lewandowski (getty images)/captionIl dirigente del Bayern Monaco non si è nascosto e ha confermato la sua nota "simpatia" per l'Inter: "Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le ... Leggi su itasportpress

