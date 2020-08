Rugby, Guinness PRO14: le Zebre vincono 13-17 in casa della Benetton Treviso (Di venerdì 21 agosto 2020) Le Zebre Rugby Club hanno vinto la prima partita ufficiale di Rugby andata in scena dall’inizio della pandemia. Il team di Mike Bradley ha infatti vinto in casa della Benetton Treviso con il punteggio di 13-17 nella quattordicesima giornata della Guinness PRO14. Nonostante la disputa a porte chiuse, grandi emozioni a Monigo non solo per il match ma anche per l’addio al Rugby giocato di Alessandro Zanni: l’avanti friulano della Benetton ha lasciato il campo per l’ultima volta in carriera (119 i caps in Nazionale) tra gli applausi di compagni, avversari e addetti ai lavori necessari per la disputa della gara. Leggi su sportface

