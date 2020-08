Romina e Marco Maddaloni svelano il nome del terzo figlio (Foto) (Di venerdì 21 agosto 2020) Manca meno di un mese alla nascita del figlio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli e la coppia ha già annunciato il nome scelto per il piccolo (Foto). Un breve e simpatico video condiviso sia da Marco Maddaloni che da sua moglie sui rispettivi profili social. Una cornice dorata con il fondo nero e il nome del piccolo Maddaloni: Pino. Sono al settimo cielo il judoka e Romina, stanno per diventare mamma e papà per la terza volta ed è su Instagram che l’ex naufrago ha voluto spiegare il perché del nome scelto. Il piccolo si chiamerà Pino, sembra che non sia un diminutivo. E’ il nome dello zio, Pino ... Leggi su ultimenotizieflash

