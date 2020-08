Roma Zaniolo, Friedkin punta tutto sul giovane talento giallorosso (Di venerdì 21 agosto 2020) : sarà lui il nuovo calciatore «immagine» dei capitolini La nuova Roma di Dan Friedkin punta tutto su Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sarà il nuovo tesoro della squadra capitolina. Non solo, si parla anche di rinnovo: lo stesso Zaniolo vorrebbe firmare prima dell’inizio della serie A. La volontà del calciatore è quella di continuare la sua carriera con la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

