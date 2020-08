Roma, rifiuti non ritirati e famiglie disperate: ‘Siamo abbandonati al degrado’ (Di venerdì 21 agosto 2020) Problemi con il ritiro della spazzatura a Roma. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona Cinquina-Bufalotta, più precisamente di via Bellonci e via Gotti n.39. Cittadini disperati e costretti a vivere con cumuli di rifiuti e cassonetti stracolmi. Le immagini che ci hanno inviato parlano da sole. A scriverci una cittadina portavoce di 196 famiglie esasperate. I residenti si sono rivolti ad un avvocato per fare ricorso contro AMA. Tutto questo perchè ‘Siamo abbandonati al degrado’ – dichiara la donna. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Rinaldi_euro : Infatti Roma finalmente è senza più buche e senza più rifiuti per le strade! ?????? #14agosto - CorriereCitta : Roma, rifiuti non ritirati e famiglie disperate: ‘Siamo abbandonati al degrado’ - FlorianaMissori : RT @romatoday: roma Incendio a Galla Placidia, bruciano cumuli di rifiuti e provocano maxi rogo: presi i responsabili - cristina_losi : RT @marcellone8: Gli incendi dei rifiuti nelle province di Roma ad Ardea e Pomezia continuano. E sono 2 città amministrate dal #m5s. E fann… - plsgrd1965 : RT @marcellone8: Gli incendi dei rifiuti nelle province di Roma ad Ardea e Pomezia continuano. E sono 2 città amministrate dal #m5s. E fann… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rifiuti Roma, effetto Covid su Ama: assenteismo record, quadruplicati i permessi familiari Il Messaggero Chi è Guo Wengui: sul suo yacht è stato arrestato Steve Bannon

Pechino ne chiede l’estradizione per frode, lui si dice un dissidente. Una compagnia a lui legata ha versato 1 milione di dollari all’ex stratega di Trump nel 2018. E c’è un’indagine dell’Fbi che coin ...

La moglie di Navalny si appella a Putin: autorizzi il trasferimento in Germania

Roma, 21 ago. (askanews) – La moglie di Aleksey Navalny, Yulia, ha rivolto un appello al presidente russo Vladimir Putin, affinchè suo marito, ricoverato in coma ad Omsk, venga dimesso e trasferito in ...

Pechino ne chiede l’estradizione per frode, lui si dice un dissidente. Una compagnia a lui legata ha versato 1 milione di dollari all’ex stratega di Trump nel 2018. E c’è un’indagine dell’Fbi che coin ...Roma, 21 ago. (askanews) – La moglie di Aleksey Navalny, Yulia, ha rivolto un appello al presidente russo Vladimir Putin, affinchè suo marito, ricoverato in coma ad Omsk, venga dimesso e trasferito in ...