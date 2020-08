Roma: pregiudicati, pericolosi e sconosciuti al fisco. Vacanze in barca a vela, 60 auto e un patrimonio da 11 milioni (VIDEO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la confisca del patrimonio, del valore di circa 11 milioni di euro, riconducibile a una famiglia di origini calabresi dedita alla commissione di plurimi reati. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ha ad oggetto i beni mobili e immobili nella disponibilità di Francesco Mercuri, capofamiglia, della moglie Carmela Fazzari e dei figli della coppia, Giuseppe e Angelo, i quali, a partire dagli anni ‘80, hanno accumulato numerose condanne per furto, truffa, contrabbando, riciclaggio, ricettazione e altri reati commessi, anche in forma associativa, nella provincia di Roma. pericolosi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenparl : GDF ROMA: CONFISCATI BENI PER 11 MILIONI DI EURO AD UNA FAMIGLIA DI PREGIUDICATI (CS + VIDEO) - - CorriereCitta : Roma: pregiudicati, pericolosi e sconosciuti al fisco. Vacanze in barca a vela, 60 auto e un patrimonio da 11 milio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pregiudicati Roma: pregiudicati, pericolosi e sconosciuti al fisco. Vacanze in barca a vela, 60 auto e un patrimonio da 11 milioni (VIDEO) Il Corriere della Città Stazione Termini, nomadi e immigrati scatenati: borseggi in metro, furti nei negozi e rapine

Stazione Termini sempre più terra di nessuno. Durante i controlli dei carabinieri in poche ore sono state arrestate tre persone e quattro denunciate a piede libero. I militari hanno anche identificato ...

Roma, proseguono i controlli alla stazione Termini: raffica di arresti e denunce dei Carabinieri (FOTO)

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno effettuato un’attività di controllo finalizzata al contrasto di episodi di degrado e di ogni forma di illegalità nell’area della ...

Stazione Termini sempre più terra di nessuno. Durante i controlli dei carabinieri in poche ore sono state arrestate tre persone e quattro denunciate a piede libero. I militari hanno anche identificato ...Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno effettuato un’attività di controllo finalizzata al contrasto di episodi di degrado e di ogni forma di illegalità nell’area della ...