Roma, maxi incendio a Casal Bertone: presi i piromani, stavano bruciando rifiuti (FOTO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e del Gruppo Forestale di Roma i responsabili del devastante incendio divampato intorno alle 14.00 di ieri in un campo di sterpaglie nella zona di via Galla Placidia e che si è poi propagato per circa 16mila metri quadrati, mettendo a rischio attività commerciali e abitazioni della zona di Casal Bertone. Si tratta di un cittadino italiano di 67 anni e un cittadino senegalese di 42 anni. L’italiano, proprietario di un fondo da dove sarebbe scaturito l’incendio, con l’aiuto del 42enne senegalese, stava smaltendo illecitamente dei cumuli di rifiuti, anche di genere speciale e pericoloso, dandogli fuoco. Le alte temperature di questi giorni e il vento, però, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, maxi incendio a Casal Bertone: presi i piromani, stavano bruciando rifiuti (FOTO)

