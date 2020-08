Roma, incendio vicino al campo rom di Castel Romano: fiamme invadono la Pontina (Di venerdì 21 agosto 2020) Venerdì di fuoco a Roma, e non soltanto per le elevate temperature estive: soltanto nella giornata di oggi sono stati diversi i roghi scoppiati nella Capitale. Tra questi, un incendio sulla Pontina ha richiesto la chiusura temporanea della carreggiata. Scoppiato un nuovo rogo nella Capitale: nel pomeriggio di oggi un vasto incendio si è infatti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

emergenzavvf : Dalle ore 13.15 squadre dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere l’#incendio in un maneggio in via del Quadr… - RoccoPetraglia1 : RT @romatoday: roma Incendio a Galla Placidia, bruciano cumuli di rifiuti e provocano maxi rogo: presi i responsabili - califanofranco : RT @marcellone8: Gli incendi dei rifiuti nelle province di Roma ad Ardea e Pomezia continuano. E sono 2 città amministrate dal #m5s. E fann… - salidaparallela : RT @marcellone8: Gli incendi dei rifiuti nelle province di Roma ad Ardea e Pomezia continuano. E sono 2 città amministrate dal #m5s. E fann… - rad2atz : #NanoCalderonFacts incendio Roma -